”Hur kommer man till denna hemlighetsfulla arkipelag? Dygnet runt är flygplan på väg dit, fartyg stävar, tåg rusar – men på dem finns inte minsta skylt, som anger destinationen. Biljettexpeditörerna och Sovtourists och Intourists representanter skulle häpna, om ni bad om biljett dit. De känner inte till, har aldrig hört talas om vare sig Arkipelagen eller en enda av dess tallösa små öar. De, som far för att styra Arkipelagen, kommer dit via MVD:s, inrikesministeriets, utbildningsanstalter. De, som far för att bevaka Arkipelagen, inkallas genom krigskommissariatets försorg.

Men de, som far dit för att dö, människor som läsaren och jag – deras väg börjar oundvikligen och uteslutande med arrestering.