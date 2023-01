Svar på insändaren "Dalatrafik lämnar passagerare i sticket" från Bengt Fredriksson som var publicerad i DD den 3 januari.

Vi ställde in en hel del busstrafik dagarna innan nyårsafton. Det berodde inte på ”lite blötsnö och halka”. Det var kraftiga väderomslag som gjorde att flera vägsträckor var glashala. Det var helt enkelt inte säkert att köra innan vägarna röjts och sandats. När vi tvingas ställa in busstrafik så gör vi alltid det tillsammans med trafikföretagen som kör. Går det inte att köra på ett säkert sätt och om vi riskerar våra resenärers och förares trygghet - då ställer vi in bussturen.