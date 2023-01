Men ingenstans i det nya Trafikförsörjningsprogrammet står det någonting om ens möjligheten till att driva kollektivtrafiken i egen regi. Just därför yrkade vår ledamot David Örnberg på en ändring i planen, att utredningen också ska undersöka om en tillämpning av att driva kollektivtrafiken i egen regi är genomförbart.

Döm vår förvåning när Socialdemokraternas regionråd Abbe Ronsten valde att yrka avslag på vårt förslag. Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna drivit frågan om kollektivtrafik i egen regi flera år under tiden vi satt i opposition tillsammans. 2019 lämnade vi in en gemensam motion om det. Och så sent som i augusti innan valet skrev Abbe Ronsten, som då var oppositionsråd, såhär i en debattartikel: “För att få mer rådighet över trafiken vill vi Socialdemokrater utreda möjligheterna att ta över hela eller delar av kollektivtrafiken i egen regi.”

Men tiderna ändras fort. Numer är inte Abbe oppositionsråd, han är regionråd. Att sitta i majoritet innebär givetvis kompromisser men att helt ge upp sina stora viktiga frågor är inte en kompromiss, det är ett svek. Sist var det privatiseringen om BUP, nu är det kollektivtrafiken. Den dåliga eftersmaken detta ger sammanfattas bra av ett citat som Johan Pehrson, Liberalernas partiledare, lite osmidigt råkade slänga ur sig på en pressträff i höstas. “Man säger en sak innan valet och sen säger man en annan sak efter valet.”

Nathalie Nilsson

politisk sekreterare för Vänsterpartiet i region Dalarna