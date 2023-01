Det roligaste var kanske ändå bordssamtalet under en middag när jag pratade med skådespelaren Stina Ekbladh om detta att växa upp i ett hem där kultur – böcker och musik – är något man måste erövra på egen hand. Hon kommer från knaper småbrukarsläkt i Österbotten.

Det roligaste var kanske ändå bordssamtalet under en middag när jag pratade med skådespelaren Stina Ekbladh om detta att växa upp i ett hem där kultur – böcker och musik – är något man måste erövra på egen hand. Hon kommer från knaper småbrukarsläkt i Österbotten. Vi blev ense om att det trots allt finns fördelar med detta att på egen hand tvingas erövra mycket av kulturarvet: Man häpnar över allt som finns.

Bara att gå över gårdsplanen är en prövning, Under snön döljer sig is. Katten sprang ut när vi kom hem men förskräcktes. Hon gick där i slasket och skakade på tassarna. Och kom snart in igen.

Barn som nu växer upp tar förstås de här underliga vintrarna för givna. Men den som är lutet äldre klafsar omkring i slasket, eller fryser i minus tjugo, och slungas tillbaka till barndomen: Då man kunde lita mer på vädret. I Alperna lyser skidbackarna gröna, ser jag på TV.

Hur mycket har det nya instabila klimatet bidragit till att de värsta högerpopulismen har stärkts? Folk på den kanten förnekar ju klimatproblemen, bygger in sig i en bubbla och blir helt enkelt mer inskränkta och ibland löper de helt amok.