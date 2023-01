Före valet lovade Jimmie Åkesson att dieselpriset skulle sänkas med tio kronor per liter från och med 1 januari 2023. Men vad blev det? Jo, priset sänktes med 41 öre per liter. Om man då tankar sin bil med 30 liter, så blir det 12.30 kronor billigare än förra året. Om man tankar lika mycket med den utlovade sänkningen på tio kronor per liter så skulle det ha blivit 300 kronor billigare. Alltså en skillnad på mer än 285 kronor.