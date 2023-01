S och C bildade efter valet ett nytt styre trots att båda hade tappat väljarstöd. C som förra mandatperioden var större än S tappade mer än S, fyra procentenheter till 26 mot ett tapp på två procentenheter för S till 27. S blev därmed större och fick ta över posten som kommunstyrelsens ordförande som innebär främsta kommunalråd med Peter Egardt (S) från C och Kjell Tenn som innehade den förra mandatperioden.