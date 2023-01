Gravida i Dalarna kan nu vaccinera sig mot kikhosta under graviditeten. Det meddelar Region Dalarna under tisdagen.



– Vaccinering mot kikhosta under graviditeten syftar framför allt till att skydda spädbarnet mot en allvarlig sjukdom, fram till dess att barnet själv kan vaccineras vid tre månaders ålder, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare Region Dalarna.