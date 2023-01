Det blev ett halvt nytt styre med gamla C och nya S i det och med Mikael Thalin (C) som fortsatt kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd. Magnus Bjurman (S) blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det blev detta fortsatt C-ledda styre trots att C tappade i väljarstöd, från nästan 42 procent till 36 procent. Partiet tappade därmed två mandat, från 13 till 11 av fullmäktiges 31.