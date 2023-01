Det har redan skrivits över tusen böcker om högerpopulistiske bluffmakaren och ex-presidenten Dondald Trump. En av de senaste är Maggie Habermans nyligen utgivna biografi på nästan 600 sidor feta Confidence man. Maggie Haberman är en välkänd reporter på New York Times, inte alls Donald Trumps favorittidning. Men hon har även arbetat på tabloider som Trumptrogna New York Post och hon kan miljön som skapade affärsmannen – och han som senare blev USA:s president mot alla odds.

När hans The Art of the Deal kom ut 1987 blev han hjälteförklarad och fick rykte som ett affärsgeni. Det stora genombrottet kom så i tv-programmet The Apprentice. Där fick de medverkande som bekant tävla om en anställning i Trumps företag. De som ratades fick höra Trump ryta sitt berömda ”You´re fired”. Programmet sändes hela fjorton säsonger och sågs av miljoner tittare. Med den var manegen också krattad för hans inträde i politiken hos det allt mera högerlutande republikanska partiet.

Inför presidentvalet 2016 sökte republikanerna desperat efter en vinnare. Fyra år tidigare hade den bleke men anständige Mitt Romney förlorat stort mot Barack Obama. Trump hade redan registrerat en fras som både Ronald Reagan och Bill Clinton använt, Make America great again. Bland de sjutton kandidater som tävlade om nomineringen stack en ut – Donald Trump. Hänsynslöst fräck och med ett budskap och en personlighet som gick hem. Resten är historia.