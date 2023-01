Under pandemins första år var Sveriges ekonomi och företag satta under hård press. Den socialdemokratiskt ledda regeringen införde korttidspermitteringar vilket räddade många företag men även arbetare som kunde behålla sina anställningar. Med detta faktum gick fackförbunden in i en avtalsrörelse och LO-förbunden tog ansvar för Sverige och företagen genom att inte ta ut löneökningar under sju månader. Tyvärr tog inte tjänstemännen samma ansvar vilket inneburit att gapet mellan arbetare och tjänstemän ökat ytterligare.

Sedan valde Putin att inleda ett anfallskrig mot Ukraina. (Arbetare tvingas att döda andra arbetare för att överheten så önskar.) Detta onödiga krig ledde till skyhöga el- och bränslepriser vilket i sin tur ledde till snabbt stigande inflation.