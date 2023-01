Man kan driva genom en skog och plötsligt komma till en liten glänta där ljuset silar in. När det händer funderar jag ofta på om det är en gammal kolbotten jag står på. Har kolmilor rests här? Har totalt utmattade kolare som inte sovit på många dygn stått här och mellan tallstammarna tyckt sig skymta skogsrået, det kvinnliga väsen med rygg av bark som ensamma män kände närvaron av i skogarna? Harry Martinson skrev vemodigt om dessa gläntor i skogen. Han tyckte skogarna blev tråkigare när kolningen upphörde.

Bönder och torpare hade kolningsskyldighet. De upplevde det som ett slaveri och ibland utbröt strejker. Arbetet kunde vara livsfarligt. Ibland ”slog” milan när för mycket syre trängde in och den övertändes på några minuter. Då kunde en kontantinkomst som betydde liv eller död i självhushållet vara borta i en handvändning. Ibland klev en milare ner sig när han gick däruppe med sin kolklubba för att täta milan och dog av brännskador:

Kolmilan var alltid en hon, ett kvinnligt väsen. Den tändes på senhösten, skulle helst framåt jul vara ”urharkad” - alltså att kolen revs ur milan och fick svalna. De helt nedsotade kolaransiktena når oss på enstaka foton och det svarta i deras uppenbarelse har till och med fått litteraturvetare att skriva vithetsstudier om kolarna i exempelvis Dan Anderssons dikter och noveller.

Om kolningen har Gunnar Nygren, professor emeritus vid institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns högskola och själv fritidskolare, skrivit en underbar bok (Appell förlag) som fläker upp den verksamhet som var förutsättningen för exportlandet Sverige. Han vet vad hantverket handlar om: att kunna bedöma vad för slags rök milan avger, att leva med den, vaka över den, frukta den och förtrollas.

Han konstaterar att idag tillverkas det mycket litet träkol i Sverige, toppsiffrorna nåddes under andra världskriget när den gengas som är en biprodukt användes.

Är allt detta då bara historia? Nej. Det är nog bara en tidsfråga innan rentav en och annan influencer börjar visa sig intill närmaste kolmila. Biokol är nämligen ett annat namn på träkol. Den används numera alltmer i all slags odling, därför att när den mylas ner i jorden håller den fukt och näring. Jag har säckar av dem stående i logen. Och traditionen är uråldrig: Amazonas ursprungsbefolkningar skapade under några årtusenden den oerhört bördiga svarta jord – ”Terra preta do india” - som till ytan är lika stor som Stor-Britannien. När de portugisiska erövrarna anlände drevs de bort från jordarna.