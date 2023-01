”Home Sweet Home”, animationsfilm av Moa Villsamil (ES17) som berättar om värden som borde vara det viktigaste för oss människor, men som vi ofta är blinda inför på jakt efter pengar och framgång.

”As long as one woman is bound, none of us is free”, dokumentärfilm gjord av SA-media eleven, Evelina Söderberg (SA17) som sätter kvinnliga frågor och rättigheter i fokus i dagens samhälle.

Sist men inte minst besökte SA-media eleven Maja Alander (SA21c) tillsammans med Alma Jönsen (ES19) och läraren Julia Ericsson ungdomsfilmfestivalen Camera Zizanio i Grekland. Där visades filmen "Eggshells”. Förutom filmvisningar deltog Maja och Alma i “Mythos Projekt” - workshops där de skapade filmer under temat Kvinnors rättigheter tillsammans med andra unga filmskapare från Nederländerna, Grekland, Kroatien, Danmark, Polen, Italien, Serbien med mera.

Detta spännande slut på året och höstterminen fortsatte med en ännu mer intressant början på vårterminen där VBU fick besked från Svenska filminstitutet om att stödet för två projekt som är ett samarbete mellan ES-, SA-medieprogrammet och Kulturskolans verksamhet blev beviljade! Det första projektet är Filmdagar på VBU, en internationell filmworkshop som startades 2019. Det andra är ett nytt spännande projekt, SM i barnfilm som startas upp under hösten 2023.