Antalet nya bilar per år kan variera mycket i Sverige. Om man går tillbaka 50 år såldes 225 000 nya bilar under oljekrisens 1973. Sedan ökade försäljningen och nådde 313 000 för 1976, nästan 90 000 eller 40 procent mer. De åren kom Volvo med sin nya 240-modell. Sedan minskade bilförsäljningen till knappt 190 000 lågkonjunkturens 1981. Men sedan ökade försäljningen till 343 000 under högkonjunkturens 1988.

Därefter blev konjunkturen sämre. 1993 såldes bara 125 000 nya bilar. Sedan ökade försäljningen igen till nästan 300 000 per år vid sekelskiftet, 1999 och 2000. Och 2015 till 2019 följde fem bra år i bilförsäljning med 345 000 till 380 000 per år.

Antalet nya bilar som såldes, eller snarare registrerades, under 2022 var 288 000 visade statistik som kom vid årsskiftet. Det var det lägsta antalet på nio år. Bland de nya bilarna var de laddbara i majoritet för första gången gällande ett helår.