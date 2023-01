"Intensiv girlpower" utlovas i Kristine kyrka i helgen

Musik i Dalarna utlovar intensiv girlpower i Kristine kyrka i helgen. Det blir då internationellt besök av finska dirigenten Emilia Hoving och den norsk-svenska cellisten Amalie Stalheim. På repertoaren står bland annat Dame Ethel Mary Smyth. Det är "On the Cliffs of Cornwall", förspelet till akt två ur Smyths tredje opera som framförs på lördag i Falun.