Nya uppgifter om var storbranden i Säfsen Resort startade

Det har också framkommit att branden startat tidigare under natten. Räddningstjänsten larmades strax efter klockan fyra på morgonen och det finns indikationer på att branden startade innan tre. Vittnen har också uppgett att de hört något typ av larm vid tvåtiden.

– Exakt vad man har hittat vet jag inte och kan ändå inte gå in på, men det är uppenbarligen någonting som har lett till att man kan konstatera att branden har startat just där. Därför vill man ha in bilder och tips, säger Gabriel Henning.