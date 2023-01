De började med en låt av Lasse Berghagen , fortsatte sedan med både Sven-Ingvars, Roland Cedermark, Benny Andersson där vokalisten Bettan sjöng Du är min man, Siv Malmkvist och Elvis och många fler.

Vokalisten Lisbet sjöng Doris Day´s låt, When your smiling, med en tjusig hatt på huvudet. Vilken fantastisk orkester, vilken spelglädje de hade. Det smittade av sig på publiken som hade svårt att sitta still, man rycktes med av de härliga rytmerna. En av musikerna som härstammade ifrån Schweiz, kallades fram av kapellmästaren, som bad honom sjunga en låt från sitt land. Det blev en typisk schweizisk låt där han joddlade för oss, publiken tände och alla klappade händerna i takt. Ett mycket uppskattat inslag.

Dags för lotteridragningen som alltid är spännande och sedan kaffe med smörgås.

Eivor Andersson tackade de suveräna musikerna för denna fina underhållning och påminde om kommande program på SPF, Hjärnjympa den 1 februari och Årsmöte den 15 februari kl 14.00.

Text: Ing-Mari Kullander