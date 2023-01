Nya ägare till hus i Furudal

Karl Anders och Per Manfred More, 41 och 44 år, har tagit över fastigheten på adressen Östanvik Landsvägen 23 i Furudal från Karl Mattias More. Ägarskiftet i form av en gåva blev klart i december 2022. Huset är byggt 1951 och har en boyta på 128 kvadratmeter samt en tomt på 4 900 kvadratmeter.