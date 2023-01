De arter som inte har dessa egenskaper i tillräcklig mängd har försvunnit under evolutionens gång. Men, vår egoistiska, kapitalistiska livsstil håller nu på att bli offer för sina egna framsteg. Vår ohämmade konsumtion av till exempel kläder och prylar, medför även stora miljöproblem. Det kan bli för mycket utav allt!

Vi är alla, mer eller mindre, slavar under ett ekonomiskt system som hela tiden kräver mer tillväxt. Vi strävar hela tiden efter mer och mer. Vi vill ha högre lön för vår arbetsinsats och vi vill ha mer prylar och ett ännu bekvämare liv. Det är egenskaper som har sin grund i våra gener. Dom är nödvändiga för vår överlevnad. Dom som samlat på sig tillräckligt med resurser överlever i en krissituation.

Det är bra att vi nu går in i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur är det bästa som kan ske, för en bättre miljö. I en lågkonjunktur måste vi lära oss att sluta slösa på olika resurser. Vi sänker innetemperaturen och tjänar 5 procent per grad. Vi planerar våra inköp och åker inte in till stan för att köpa en liter mjölk. Vi slänger inte mat som blivit över och så vidare. Vi lär oss att hushålla bättre med våra resurser.