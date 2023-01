Antalet dödade i trafiken har trendmässigt minskat under lång tid, i 50 år. 1970 var antalet dödade i vägtrafiken strax över 1 300, alltså drygt sex gånger större än snittet för de senaste tre åren. 1970 var dessutom befolkningen i Sverige mindre än 2022.

1997 beslutade riksdagen om en så kallad nollvision för antalet dödade i trafiken. Då omkom cirka 600 per år i vägtrafiken. Ett delmål var högst 400 dödade 2000. Men det nåddes inte då utan fem, sex år senare. Målet justerades sedan till 270.

Nollvisionens delmål var ett tag 270 dödade 2007. Det nåddes inte förrän några år senare och har 2022 underskridits med 50. Går man in i detaljer är runt 75 procent av de som dör i vägtrafiken män och 25 procent kvinnor. Och cirka 60 procent av de dödade var skyddade trafikanter, alltså befann sig i ett fordon. Cirka 40 procent var oskyddade, alltså var gående, cyklande, mopedister eller motorcyklister.

Antalet dödade är inte enda måttet på trafiksäkerhet. Antalet allvarligt, eller svårt, skadade i trafiken finns också som faktor. De har också minskat trendmässigt. De senaste 15 åren har de varit ungefär 3 000 per år. Beroende på hur definitionen sätts kan dock antalet svårt eller allvarligt skadade variera mellan knappt 2 000 och nästan 4 000 per år. Antalet lindrigt skadade i trafiken per år är uppåt 15 000. Även där beror antalet delvis på hur definitionen sätts.

I samhället finns många farliga verksamheter som kan leda till dödsfall eller svåra olycks- och skadefall. Trafiken är en av dem. Att nedbringa antalet dödade och skadade i vägtrafiken är bra och behöver inte sättas i motsats till annat som kan leda till dödsfall eller skador. På trafikens område har politiken varit aktiv med lagar, regler, krav och övervakning samt kontroll.

Gemensamma åtgärder, beslutade via politiken, bidrar till att hålla dödsfall och skadefall i vägtrafiken på låga nivåer. Individen kan också bidra så gott den kan för att hålla olyckstalen låga genom att minska risker i trafiken. Sverige är ett av de ledande länderna gällande trafiksäkerhet internationellt sett.