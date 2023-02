Larmet: ”Ungdomar väljer bort bio, för att de inte hinner läsa undertexterna”

Under högläsningens dag lyfts betydelsen av hur viktigt det är för språkutvecklingen att läsa högt, runtom i världen. I Malung-Sälen har man under de senaste fyra åren uppmärksammat dagen, på olika sätt genom att läsa högt i olika former, på alla förskolor och skolor i hela kommunen. Utöver denna dag firar man även lyrikens dag och världsbokens dag.