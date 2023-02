Licensjakten på lodjur startar 1 mars. Den bedrivs under lodjurens parningstid. Lodjurshonan åtföljs under tiden för jakten av sin årsunge. Sammanlagt för de södra och mellersta Sverige blir det 164 lodjur som får dödas. I norra Sverige har besluten inte kommit ännu. Jägarna spårar upp och ringar in lodjuren. Sen släpps två starka, vältränade hundar att tillsammans jaga och förfölja ett lodjur. Eftersom lon har små lungor orkar den oftast inte springa snabbt längre än en kilometer.