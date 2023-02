- Elabonnent A som använder el enbart för belysning, matlagning, kyl och frys gör av med cirka 2500 kilowattimmar per år.

- Elabonnent B som värmer sitt hus med bergvärme, gör sammanlagt av med ungefär 8000 kilowattimmar per år inklusive hushållsel och varmvatten.

- Elabonnent C som värmer sitt hus med direktverkande el använder 20000 kilowattimmar per år inklusive hushållsel och varmvatten.

Ett elstöd som inte premierar slöseri kunde utformas, så att ett maximalt pris på till exempel 80 öre per kilowattimme garanteras upp till en viss gräns. Gränsen för elstöd skulle för abonnenter som liksom A enbart använder hushållsel skulle vara 1000 kilowattimmar per år. För resten av elförbrukningen skulle abonnenten betala det pris som hens elleverantör begär.

För de abonnenter som har bergvärme skulle gränsen för 80 öre per kilowattimme gå vid ungefär 3500 kilowattimmar per år och för förbrukning över 3500 kilowattimmar per år skulle aktuell elleverantörs begärda pris betalas.

Abonnenter med direktverkande el inklusive hushållsel skulle gränsen för ett garanterat elpris på 80 öre per kilowattimme gå vid 8000 kilowattimmar per år.