Trots att veganer har mycket fokus på maten och vem som inte bör ligga på tallriken, fastar många, men ofta inte för något självändamål, utan sätter djuren först den andra varje månad, i linje med det internationella uppropet "Animals first on the second" (AFOTS).

Tanken är att uppmärksamma alla de miljontals djur som tvingats födas in i djurindustrin för att dödas och ätas. De lastas på djurtransporter och där sitter de inklämda i timmar, ofta dagar och förvägras både mat och vatten på väg till slakt.

Inget av djuren har valt att inte få äta, de vill heller inte ätas och du kan välja att inte äta djuren, oavsett dag.

Ta fasta på hur dina handlingar drabbar andra, rensa normens slaggprodukter och fasta gärna den andra, ta sedan ett fast beslut den tredje och våga anta veganutmaningen, för dig själv och din nästa.

Anette Ingelsson