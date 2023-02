Christian "Fimpen" Eklund, tidigare hockeyspelare i Djurgårdens IF och Ted Ejderskog, nyinflyttad eldsjäl i Särna, har kokat ihop en stor hockeyfest i Särna lördagen den 18 februari: ”Det har vuxit sig större än vi någonsin kunnat tro”, konstaterar Ted. Bilden är från i somras just vid tillfället killarna kläckte idén om att Särnas nya hockeyrink måste invigas på riktigt. "Efter det dog ju Börje Salming och det känns nu fint att också kunna samla in pengar till Börje Salming ALS stiftelse."

Bild: Privat