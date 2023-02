Skräddarsydda effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder baseras på individuell kartläggning av genetik, biokemi, miljö och livsstil. Behandlingsplaner med fokus på livsstil, inklusive den senaste forskningen om tarmflora, kost och inflammation, kan förbättra prognosen för många kroniska sjukdomar och många gånger även reversera kroniska tillstånd med minskad läkemedelsanvändning som följd.

Enligt WHO är de huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar kända och om de eliminerades skulle minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, och minst 40 procent av all cancer kunna förebyggas. Läkare bör därför förebygga sjukdomar, inte bara att behandla dem.