Senia Bachir, Polisarios representant i Sverige och Norge, besökte nyligen Falun, inbjuden av Falu Afrikagrupp. Hon berättade till bilder om Västsahara på både Kristine- och Lugnetgymnasiet under dagen, och på kvällen vid ett öppet möte på Gamla Elverket. Senia växte upp i ett flyktingläger i öknen i södra Algeriet dit föräldrarna flytt efter att Marocko 1975 ockuperat Västsahara. Idag lever drygt 200.00 människor i de fem flyktinglägren, som är välorganiserade med skolor och sjukhus, men under svåra förhållanden, ett liv i limbo. De är helt beroende av mat och vattenleveranser utifrån. 20 liter vatten per person och vecka! Det internationella matbiståndet har minskat kraftigt till bara 80 procent av dagsbehovet.