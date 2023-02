Efter en välsmakande måltid bestående av sejrygg med vitvinssås, rostade rotfrukter, knaperstekt bacon och örtslungad potatis var det dags att rocka loss. Elderly Brothers framförde en mängd klassiska låtar från 50- och 60-talet. Till att börja med ett antal olika låtar av Elvis Presley. Good luck charm, When my blue moon med flera klassiker. Musik som hade önskats av kommitténs nestor Peter Grünau. Därefter följde önskelåtar från resten av nöjeskommittén, bland annat Red sails in the sunset, Sea cruise, Under the boardwalk.

Nöjda deltagare vandrade sedan hemåt i vinternatten och ser nu fram mot nästa nöjeskväll 15 mars som blir väldigt inspirerad av Irland och St. Patrick´s Day.