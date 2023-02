Massiv insats mot rattfylleri – hundratals kontroller genomfördes

Polisen har under den gångna helgen genomfört en stor insats för att kontrollera nykterhet och regelefterlevnad bland skoteråkare och yrkestrafik. De har samarbetat med Tullverket under fyra dagar och kontrollerat hundratals förare, bland annat genom stickprov, i trakterna runt Idre och norska gränsen. Polis och tull på marken hade också under insatsen hjälp av polisflyget som bistod med helikopter.