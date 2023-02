Frågan om individualiserad föräldraförsäkring är stendöd politiskt just nu. Den enda verkliga debatten om kvinnofällan hittar man just nu på ekonomiforum. Det känns, eh, en smula udda att inte ens den politiska vänstern och kvinnor som Magdalena Andersson tar den här debatten. Trots att hon gärna pratade under valrörelsen om att svensk jämställdhet ska gälla alla kvinnor.