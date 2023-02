Under sommaren spelar man två gånger i veckan på Skönviksbanan för att under vintern hyra in sig på olika inomhusbanor och då nöjt sig med att spela en gång i veckan. Man har varit både i Uppbo, Stora Skedvi och Backahallen i Hedemora.

Fredagen den 17 februari visade Jan Elofsson stolt upp en lista på 65 deltagare, som kommer regelbundet och spelar. Antalet brukar variera mellan 35-40 stycken och i fredags var det 36 entusiaster från Säter där även två spelare från Långshyttan var med på banan. Bland dagens spelare fanns veteraner som hållit på med boule i cirka 25 år nämligen Siri Lind och Elis Lundin båda med lika lång erfarenhet.