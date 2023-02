Just nu arbetar många arbetare som du kan se städa, servera eller bygga i just din kommun för 15 kronor i timmen. Det är slavliknande förhållanden som dessa arbetare lever under. Ofta från andra länder och med mycket liten möjlighet att påverka sitt liv. Dessa förhållanden skapas av kriminella företag och kriminella nätverk. Svenska företag och arbetare står inför en av sina största utmaningar i den organiserade brottsligheten.

Idag är arbetslivskriminaliteten ett stort problem i Sverige. Organiserade kriminella utnyttjar våra trygghetssystem och samhällets stöd. Oseriösa och kriminella företag utnyttjar arbetare och struntar i lagar och regler. Så pressar de priser och konkurrerar ut seriösa och laglydiga företag. Det här måste få ett stopp.