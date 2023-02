Totalt blev det elva guld till IFK Mora OK genom Linus Rapp, H21 (2), Elsa Hermansson, D20 (2), Albin Gezelius, H20 (2), Ludvig Eggöy Markhester, H16 (2), Henrik Jonsson, H50 (1), Simon Hodler, H35 (1) och Björn Albinsson, H60 (1). Övriga 13 dalaguld gick till Elsa Brandt Domnarvets GoIF, D18 (2), Karin Stenback Kvarnsvedens GoIF, D35 (2), Carina Sandberg, Säterbygdens OK, D55 (2), Malin Stövling Löfgren Stora Tuna OK, D40 (1), Bengt Leandersson, Älvdalens IF OK, H45 (1), Per Sandberg, Säterbygdens OK, H60 (1), Anders Malmberg, Kvarnsvedens GoIF, H70 (1), Lena Leandersson, Älvdalens IF OK, D75 (1), Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, H45 (1) och Elin Ek, Ludvika OK, D50 (1).