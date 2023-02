Ny utställning av Helena Blomqvist: premiäröppnar helt nytt fotogalleri

På fredag är det premiär för Helena Blomqvists nya utställning "On the Ending of Spieces". Utställningen är den första i det nya fotogalleriet "Picture This Gallery" på Mariatorget i Stockholm, som slår upp dörrarna för allmänheten samma dag. – Jag har tänkt ganska mycket på ändlingar, säger konstnären själv i en intervju med DD Kultur.