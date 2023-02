Flera tusen byggnader har kollapsat i Turkiet och Syrien under den senaste jordbävningen. Det har resulterat i fler än 40 000 döda och otaliga skadade. Experter säger nu att många liv skulle kunna ha räddats om husen hade byggts jordbävningssäkra. I Turkiet har nu fler än 100 personer gripits för fuskbygge. Varför bygger man inte hus som håller? Pengar är det inte helt förvånande svaret. Det är dyrare att bygga hus som kan stå emot allvarliga skakningar.

Trots att farorna för vårt klimat är extremt allvarliga och att de flesta politiker och forskare är överens om problembilden så görs inte ens i närheten av tillräckligt mycket för att ställa om vårt samhälle och förebygga de värsta katastroferna. Flyget är en av våra allra största utsläppare. Vi svenskar flyger fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. En flygresa till Thailand genererar mer än det dubbla av de årliga utsläppen som anses vara möjliga per person i framtiden enligt Parisavtalet. Allra värst är privatjets. Tio minuters resa med privatjet släpper ut ett ton koldioxid vilket är lika med ett kvartals bilåkande. Enligt Dagens ETC så har utsläppen från svenska privatjets på bara tre år smält bort 400 000 kvadratmeter is i ­Arktis, en yta motsvarande 72 fotbollsplaner.