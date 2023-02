Under söndagen fullföljde tre Vasaloppsveteraner sitt 50:onde år i Vasaloppsspåren. Först till målet i Mora var Bent Galborgen, Rakkestad, Norge efter 9:38:17. Tätt efter Bent kom Lars-Erik Persson, OK Renen, Luleå 9:45:12. Bents bror Arvid Galborgen kom till målet efter 11:14:25 eskorterade av sina två söner.

De tre som i år gjort 50 år i Fäders Spår är Bent Eriksson, Sälens IF, Börje Karlsson, Landsbro och Gösta Lönnelid, Narkens IF.



Veteranerna är Vasaloppets mest lojala och de allra största ambassadörerna. Vasaloppsveteran blir man när man fullföljt 30 lopp. Endast ett lopp per år räknas ,men det finns de som åker fler 9-mila-lopp samma år. En av dessa är Lars-Erik Persson som i måndags skidade in under portalen i Mora för 76:e gången och troligen ligger han i topp där. I år var det osäkert in i det sista om Lars-Erik skulle kunna komma till start efter att nyligen tagit bort gipset efter en bruten arm.