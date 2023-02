Klimatkrisen påverkar oss dagligen. Vi ser översvämningar, stormar, torka och andra katastrofer varje kväll på tv-nyheterna. Och vi kan själva märka att uppvärmningen går snabbt i Sverige med kraftigare regn och sämre vintrar för skidåkning. Hittills har alldeles för lite hänt inom klimatomställning och chansen att stoppa uppvärmningen under två grader blir allt mindre. Men det händer också mycket som är positivt.

EU skärper sina klimatmål och inför klimathandelstullar så att klimatvänliga produkter inte ska konkurreras ut av varor som tillverkats med koldioxidsmutsiga metoder. USA har beslutat om ett klimatpaket som ska minska utsläppen med 40 procent på tio år. Australien och Brasilien har fått nya regeringar med starka klimatambitioner. Tyvärr går den svenska regeringen åt motsatt håll och skär ner på ambitionerna.

Ludvika kommun sticker ut som en av Sveriges bästa på klimatomställning. Vi bor i en av 16 svenska kommuner som kommer att nå Parisavtalets mål för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader med nuvarande takt. Vi är en cirkelgrupp inom ABF och PRO i Grangärdebygden som under vintern studerat klimatfrågor. Vi har pratat om det som ser mörkt och jobbigt ut, men också om vad som faktiskt går bra och ger hopp. Nu bjuder vi in till ett öppet möte i Nyhammars Folkets hu den 7 mars klockan 14. Ludvika kommuns energi- och klimatrådgivare Jacob Holgersson kommer att berätta om sitt arbete och svara på frågor. Att engagera sig och lära sig mer är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Inte minst i klimatfrågorna är det avgörande med demokrati och framtidshopp.

PRO Grangärdebygdens och ABFs klimatstudiecirkel

Berit, Gittan, Sven, Margit, Helen och Per Erik