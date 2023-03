I det europeiska klimatarbetet behöver vi alla till buds stående medel. Då är det viktigt att politiker, oavsett politisk, inser att just ny teknik är ett viktigt steg på vägen.

Det finns i dag olika sätt att samla in koldioxid och en ny, lovande lösning är koldioxidavskiljning och lagring – så kallad Carbon Capture and Storage (CCS). CCS innebär att koldioxidens utsläpp avskiljs för att sedan kunna lagras under jord. Metoden BECCS används också, om än i mindre utsträckning, och innebär koldioxidinlagring från biomassa. Denna metod har även potential att möjliggöra så kallade negativa utsläpp. Dessa tekniker används redan i dag i Sverige, om än i otillräcklig skala, och vi behöver framöver underlätta och uppmuntra insamling av koldioxid.