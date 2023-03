Vårsolen flödar in genom fönstren när vi kliver in i ateljén. Åsa L Tigerstrand har precis tagit oss genom Dalateaterns olika biflöden, via en slingrande väg uppför trappor och förbi stängda och öppna dörrar och draperier. Hon har pekat och berättat vilka som jobbar i de olika rummen och ateljéerna vi passerat.