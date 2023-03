Under 2022 steg priset på mat med 20 procent och ännu värre är det nu. Under februari steg matpriserna med 2,5 procent och det är ändå årets kortaste månad. Värst var det med barnmaten som steg med 10,8 procent under februari – alltså på bara fyra veckor. Här pratas det inte om något stöd.

Är man fattig så måste man oftast lägga en större del av sina pengar på mat jämfört med om man är rik. Men ingen pratar om stöd. En första åtgärd vore att ta bort momsen på maten. Moms är en skatt som finns på nästan allting. På mat är den 12 procent. Till exempel på en jacka är den 25 procent och till exempel på försäkringar finns det ingen moms. Ta bort momsen på mat!

Kjell Olsson