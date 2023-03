Trots, att Kung Bore gjorde sig påmind med rejäl nattkyla, svinkall nordan och decimetern nysnö som förrädiskt dolde fläckar av is samt eftermiddagens teve med skidskytte i Östersund - kunde ordföranden Alf Johansson välkomna cirka 25 medlemmar till PRO Björbo-Flodas årsmöte den 9 mars på IOGT-lokalen i Björbo.

Ett ljus tändes och en tyst minut utlystes till hågkomst av de medlemmar som under året lämnat jordelivet. Särskilt omnämndes minnet av dåvarande ordföranden Tomas Fredén och hans gärning.

Två personer har lämnat styrelsen av hälsoskäl, sekreteraren Christina Grave och ersättare Birger Eriksson. Ingen av dem var närvarande varför de kommer att avtackas i särskild ordning.

En hel räcka av funktionella val följde – en inte helt lätt uppgift för valberedningen i att finna namnförslag till alla uppdrag i den lilla föreningen med 127 medlemmar – så några obesatta sysslor fick åläggas styrelsen tills vidare.

Dagens underhållning svarade The Besnaz för, med rötter i gagnefbyn Bäsna och som tagit plats på stora scenen i den anrika IOGT-lokalen, en estrad som kapellmästaren berömde för sin utmärkta akustik. Nu blev det drag under galoscherna i två halvlekar med fika och nybakade semlor emellan. En rikhaltig repertoar, ett medryckande arrangemang plus trevligt framträdande förtjuste publiken till den grad att ordförande Alf tackade med konstaterandet, att vi alla kändes oss yngre till sinnes - vilket underströks av de varma applåderna.