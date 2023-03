Ett 60 tal pensionärer hade samlats för att inmundiga Shepherd’s pie, soda bread och sallad. Mörkt öl och Irish coffe fanns även att tillgå för den som önskade. Kvällens underhållning bestod av One and a half Irish med Eamonn O’Reilly sång och gitarr och Jan Åslund på fiol. De spelade traditionell irländsk musik. Bland annat fick vi lyssna på Wild rover, Whiskey in the jar, Dirty old town, Fairy tail of New York, Seven drunken nights och Irish rover. Flera av dessa var önskelåtar från publiken. Stämningen var hög och gästerna var mycket nöjda. I pausen presentera Bernt Sjödin deltagarna i den nya nöjeskommitten och berättade lite om kommande aktiviteter .