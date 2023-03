Fakta

D 21. 1)Hanna Eriksson 19:02. 2) Lotta Jungåker Korsnäs IF OK 21:49 3) Laura Csúcs-Fenyvesi 22:46.

H 21. 1) Hugo Flordal Söderhamns OK 11:43 2) Sebastian Åkärbjär 12:38 3) Thonbias Brodin 15:17.

D 16. 1.Frida Brudin 23:47.

D 14. 1) Elvira Buud 14:37.

H 14. 1) Sixten Buud 14:07.

D 10. 1) Astrid Hamilton 28:14.

H 10. 1) Kristian Csúcs 18:02 2) Erik Csúcs 25:54.

D 45. 1) Maria Danielsson 13:49 2) Gunilla Gräfnings Grycksbo IF OK 19:03 3) Elisabeth Åkärbjär 20:28.

H 45. 1) Roger Tynell 14:45 2) Olof Eriksson 16:59 3) Edward Larsson 24:49.

D 55. 1) Annlouise Almqvist 18:20 2) Berit Gummus 20:18 3) Anna Albinsson 28:30.

H 55. 1) Ulf K Rask 19:30 2) Björn Albinsson 23:06 3) Thomas Sparr 28:11.

D 65. 1) Kane Andersson 24:45 2) Linnea Carlsson 25:40 3) Ulla Svahn 39:20.

H 65. 1) Lars Ambrosiusson 15:50 2) Karl-Erik "Kea"17:16 3) Ingemar Lind 19:45.

H 75. 1) Yngve Karlsson 25:02 2) Anders Claesson 38:57.

Ställning efter tre klubbmästerskap:

1) Roger Tynell 72 poäng 2) Hanna Eriksson 69 3) Björn Albinsson och Kane Andersson 66 5) Elvira Buud 63 6) Ulla Svahn och Ingemar Lind 62 8) Frida Brudin 61 9) Klaus Csúcs 60 10) Karl-Erik "Kea" Andersson 58.