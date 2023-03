Ordförande för för Samorganisationen är Erik Arnberg, som även är ordförande i Kvarnsveden. Vice ordförande är Doris Brodén, som är ordförande i Hagalund - Tjärna Till kassör i två valdes Gerturd Josefsson, som är medlem i Domnarvet.

Till ledamöter i styrelsen för ett år valdes ordföranden i föreningarna. För Domnarvet - Leif Dahl, för Finska - Leena Voutilainen, för Hagalund-Tjärna - Doris Brodén, för Kvarnsveden - Hans Björke, som är sekreterare i den föreningen, för Mjälga-Östermalm - Håkan Castor och för Stora Tuna - Ulla Solfbergs.

Till ersättare för ett år valdes för Domnarvet - Kämp Inga Faläng, för Finska - Raimo Aittamaa, för Hagalund-Tjärna - Irene Rydén, för Kvarsveden - Lars Östlund, för Mjälga-Östermalm - Anneli Andersson och för Stora Tuna - Gunbritt Österlund.

Lars-Åke Hedlund sitter kvar ett år som revisor och Anders Jobs blev vald för två år. Hedlund och Jobs kommer från Mjälga-Östermalm.

Till valberedning för nästa år uppdrogs till föreningarna att komma med förslag på en deltagare.

Efter valen återtog Erik Arnberg klubban och berättade om vad samorganistionen uträttat under året. Därpå berättade Göran Tägtström om vad PRO Dalarna uträttat under året och vad som komma skall under året.

Erik Arnberg delade sedan ut blommor till Ulla Solfbergs och presidiet Hans Björke och Gerturd Josefsson.