Vår uppfattning om kultur och kulturpolitik har länge varit tämligen konstant, präglad av folkrörelsesveriges framväxt under 1900-talet. Kultur som skapande och utvecklande gemenskap under demokratiska former. Ett frihetsprojekt som handlar om att vidga människors utrymme för personlig utveckling och eget skapande.

Kulturpolitiken ses som stödjande, men inte styrande eller störande kulturutövandet. Vilken konst som hängs upp på muséernas väggar, vilka pjäser som ska sättas upp eller vilken musik som ska spelas ska vara kulturutövarnas ensak.