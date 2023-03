Att skylla Region Dalarnas växande underskott på regeringen Kristersson har blivit något av en socialdemokratisk paradgren. I vårt förra inlägg menade vi att äldre och sköra patienter i Västerdalarna förtjänar en bättre vård och omsorg i livets slutskede. Istället för att sträva efter att genom effektivisering och besparingar få fram de i regionsammanhang relativt små medel det handlar om, väljer S och nu även C, följaktligen att skylla problemen på finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Vi moderater anser att en region med en omsättning på 12 miljarder kronor borde kunna skjuta till resurser till tre sjuksköterskor, utan att behöva vädja till regeringen. Att helt enkelt konstatera att pengarna inte finns, håller inte.

Jarl och Karlberg talar om det svåra ekonomiska läget och hur generösa tidigare S-regeringar har varit. Det är sant att vi inom Dalasamverkan fick generösa tillskott 2020-2022, men då var det pandemi. Från moderaternas sida ansåg vi dessutom att de statliga ersättningarna i vissa delar var för höga, bland annat ersättningen för att ge sprutor. Vad S+C verkar glömma bort är att pandemin förstås också påverkade regionens ekonomi negativt. Även vårt styre fick en kris i knät och tvingades laga efter läge. Skillnaden mot nuvarande styre är att vi tack vare hårt arbete, uppföljning och kontroll kunde hålla nere nettokostnadsutvecklingen och år 2021 leverera ett årsbokslut på plus 903 miljoner kronor och även ett balanskravsmässigt överskott på 662 miljoner kronor år 2022.

Nuvarande styre är på väg ut över ett stup och en tillbakagång på 1,4 miljarder kronor jämfört med det positiva resultatet år 2022.

De statliga ersättningarna under pandemin var generösa men också tillfälliga och kopplade just till pandemin. Den hållbara ekonomi som S och C pratar om kan inte vila på regeringars välvilja, oavsett politisk färg.