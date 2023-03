Lena Nilsson är områdespolis i Idre och hit - till kooperativet Glimtens gamla lokaler på Byvägen i Idre by - har polisen nu flyttat in, tillfälligt: "Det råder flyttkaos just nu med flyttkartonger från golv till tak men receptionen är i ordning så vi kan ta emot allmänhetens besök". (Bilden togs i början av februari innan lokalerna ställts i ordning för polisens verksamhet.)

Bild: Eva Kallersand