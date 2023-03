Stockholm Swing All Stars drog storpublik till Restaurang Gallerian och Ludvika jazzklubb. Sjumannabandet, med 21 år på nacken, har en bred repertoar och den här kvällen var det ett Duke Ellington tema som gällde med kända melodier som till exempel Perdido, Take the A´train, It don´t mean a the thing, Caravan, blandat med flera mindre kända melodier.