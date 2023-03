Den fulltaliga publiken stampade takten och jublade och sjöng med och log till takten av otaliga nostalgiska klassiker, såsom All of me, On the sunny side of the street, Lyckliga gatan, Låt hjärtat va' med, och en rivig avslutning med Route 66.

I vanlig ordning erbjöds gofika och utdelades lotterivinster samt informerades om utbudet av resor som står till buds under den närmaste tiden.

Sök på internet genom att googla SPF Mora och läs mer om aktiviteter och resor på hemsidan.

Thomas Edoff