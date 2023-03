Det är allvar nu. Skogsägarna är hotade nu, för kärnan i denna identitet, ”äganderätten” är hotad. Och det som hotar är krav på olika naturvårdsåtgärder och hänsyn, som kan begränsa rådigheten över den ägda skogen.

Gunnar Lidén målade upp sin hotbild, mycket skenbart balanserad i mina ögon. Det är EU och inte minst våra myndigheter som övertolkar situationen för den svenska skogen och därmed de olika förordningarna och hur mycket natur som måste skyddas. ”Det handlar om miljoner hektar produktiv skog”. Församlingen fyllde i med sina bekännelser och vittnesmål över myndigheternas övergrepp på sina skogsägande grannar.

Jag känner igen detta. För min hemmansägare till morfar så var själva begreppet ”myndigheter” något oerhört negativt laddat. Dessa myndigheter ville aldrig något gott och som enskild var man helt utelämnad åt dess verkställande tjänstemäns nycker. Någon känner igen detta från den större scenen. Den republikanske presidenten Ronald Reagans klassiska citat om de nio värsta orden på engelska - ”I´m from the governement and I´m here to help you” - lever vidare. Dessa ledord är kärnan i retoriken från den amerikanska högern, läs MAGA. Och tydligen även hos LRF.

Gunnar Lidén drog den om bofinkarna och artskyddsdirektivet. Får de, (av miljörörelsen infiltrerade), myndigheterna som de vill så går det inte att avverka skog längre, enligt Lidén. För alltid är det någon fågel som riskerar att stryka med. Lidén ställde den retoriska frågan "Får man släppa ut katten?”.