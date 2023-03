Ett samhälle enligt de borgerligas recept gagnar inte ens de högavlönade mer än kortsiktigt. Endast de rika vinner på ett klassamhälle. Tyvärr gör inte de som nu är i opposition någon större skillnad mer än för de rika heller. Klyftorna i klassamhället har växt under flera decennier oavsett färg på regering.

När det gäller det mest akuta problemet finns över huvud taget ingen skillnad mellan de två blocken. Jag tänker på den rådande miljö- och klimatkrisen. Kanske är katastrof ett bättre ord fast då finns det inte något ord att ta till för det som väntar om inte under inträffar.

Samtliga partier förleder befolkningen att tro på den eviga tillväxten och på att vi kan kan fortsätta att leva som nu. Budskapet är, oberoende av partifärg, att en snabb övergång till elbilar, fossilfritt stål, batterifabriker, kärnkraftverk, vindkraftverk och solceller på taken fixar klimatkrisen. Inte heller kan elbilar eller höghastighetståg hindra katastrofen.

I boken Norrsken-drömmen om den gröna industrin, av journalisten Arne Mûller, sägs att det idag används runt 12 terawattimmar el per år i Norrbotten. Lägger man till de största av de nya industriprojekten i norr stiger siffran till ungefär 110 terawattimmar per år. Detta ska jämföras med att den totala elförbrukningen i Sverige nu är cirka 140 terawattimmar per år.